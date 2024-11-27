الامارات | محمد بن راشد يطّلع على أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول طيران الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، خلال زيارة سموه لمطار دبي الدولي على أحدث الطائرات من طراز "إيرباص A350" المنضمة إلى أسطول "طيران الإمارات" والتي تسلمتها الناقلة الجوية إيذاناً بدخولها إلى الخدمة قريباً.

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