شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 35 مليون إجمالى المستخدمين على ثريدز بعد إضافة 20 مليون جدد فى نوفمبر فقط والان مع تفاصيل الخبر

جمعت منصة Meta's Threads ما يزيد عن 35 مليون عملية تسجيل حتى الآن في شهر نوفمبر الجارى، و"تستمر الزيادة فى أعداد المستخدمين لمدة ثلاثة أشهر القادمة خاصة مع دخول أكثر من مليون عملية تسجيل يوميًا"، وفقًا لما قاله المتحدث باسم Meta أليك بوكر في بريد إلكتروني اليوم لموقع The Verge .

وقد وصل عدد المشتركين في الموقع منذ الرابع عشر من نوفمبر إلى 20 مليونًا من المستخدمين كما يشير موقع أكسيوس ، أما النصف الثانى من شهر نوفمبر وصل عدد المشاركين الجدد على المنصة 15 مليونًا وفقا لما أكده رئيس إنستجرام آدم موسيري إن الموقع جمعها خلال الأسبوعين السابقين فقط ، ليصبح إجمالي المستخدمون للمنصة 35 مليونا فى زيادة كبيرة خلال شهر نوفمبر الجارى .



وفى الوقت نفسه، شهدت Bluesky زيادة في الاهتمام ، فقد نمت المنصة إلى 15 مليون مستخدم في وقت سابق من هذا الشهر واستمرت في إضافة حوالي مليون عملية تسجيل يوميًا لعدة أيام ، والآن يبلغ عدد مستخدميها أكثر من 22 مليون مستخدم.

ولم يمر هذا دون أن يلاحظه أحد من قبل Threads، حيث أكد Mosseri أمس أن العديد من التغييرات الأخيرة التي طرحتها المنصة كانت على الأقل جزئيًا استجابة لنمو Bluesky ، وتتضمن هذه التغييرات موجزات متابعة مخصصة واختبارًا يسمح للمستخدمين بجعل موجز المتابعين فقط هو الافتراضي في تطبيق Threads.

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