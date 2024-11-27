شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دائرة البحث بجوجل ستصبح أكثر ألوانا مع التحديث المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن دائرة البحث Circle to Search تستعد لتصبح أكثر ألوانا في الاستخدام، حيث تم تفعيل الميزة التي قد تظهر قوس قزح من الألوان، وتحيط الألوان بالدائرة التي ترسمها، فتم الإعلان عن Circle to Search في يناير من عام 2024، ومنذ وجود الميزة التوليدية المفيدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تعمل جوجل على تحسينها.



جوجل

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، أضافت جوجل قدرة الميزة على مسح الرموز الشريطية ورموز الاستجابة السريعة تلقائيًا، إلى جانب تحسينات أخرى، والآن تعمل جوجل على تحديث آخر، فهذه المرة، لن تتم إضافة المزيد من إمكانيات الميزة، ولكنها تهدف إلى جعلها أكثر جمالًا.



عثر الأشخاص في Android Authority على مراجع حول التغييرات القادمة على Circle to Search ضمن الإصدار التجريبي.



عندما تقوم بتنشيط "دائرة للبحث" الآن، يتم الترحيب بك برسوم متحركة، وموجة من الضوء المتلألئ تتفوق على شاشتك لفترة وجيزة، ولا توجد ألوان معينة تظهر مع الرسوم المتحركة.



لكن مع التحديث المقبل، قد تعطي جوجل بعض الألوان لدائرة البحث، فعند تنشيط هذه الميزة، لن يكون لديك الرسوم المتحركة البراقة، ولكن بدلاً من ذلك، ستحصل على قوس قزح.



ولعل الرسوم المتحركة الجديدة ليست التغيير المرئي الوحيد الذي تعمل عليه جوجل، ولكن بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا تغيير الدوران قليلاً.



عندما تقوم بالدائرة، تحصل على خط أبيض ثابت، ولكن هذا سيتغير ليحيط بالخط ألوان متغيرة مع التحديث المقبل.