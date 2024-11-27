نهيان بن مبارك يشيد بعمق العلاقات الإماراتية - الأميركية ودورها في تعزيز السلم والأمن

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أمس بالعاصمة أبوظبي وفد الكونغرس الأميركي الذي ضم كلا من السيناتور فيسينتي جونزاليز والسيناتور أدريانو أيسبايات والسيدتين لورينا سينز وفياني كابريرا.

تناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في المجالات كافة وسبل دفعه إلى الأمام بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وبحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الصلة بالقيم الإنسانية كالتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، ودورها في ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، لصالح تنمية شعوبه وتقدمها وازدهارها.

وعقب اللقاء، أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك بعمق العلاقات التي تجمع الولايات المتحدة الأميركية بالإمارات، والقائمة على دعم المصالح المشتركة للبلدين مؤكدا أهمية الحوار المتواصل مع الجانب الأميركي لتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ورحب بوفد الكونجرس الأميركي في الإمارات.من جانبهم أعرب أعضاء وفد الكونجرس الأميركي عن شكرهم العميق لحسن الاستقبال وتبادل الأفكار، مؤكدين على الدور الإماراتي المهم في دعم السلم والأمن الدوليين.