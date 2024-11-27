لقاء فني مرتقب بين رامي عياش والجمهور في أبو ظبي في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان اللبناني رامي عياش لإحياء حفل فني مميز في Beach Rotana - أبوظبي يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في سهرة استثنائية تُعد واحدة من أبرز الفعاليات الموسيقية المرتقبة لهذا الموسم.

يشكل الحفل فرصة مميزة للقاء عياش مع جمهوره، حيث سيقدم مجموعة من أجمل أغانيه التي أحبها الجمهور عبر مسيرته الفنية الحافلة، إلى جانب مفاجآت فنية تضفي على الأمسية طابعاً فريداً، ومن المتوقع أن يذهل الحضور بأداء يدمج بين الإحساس الراقي والطاقة الموسيقية التي اشتهر بها، ما يجعل الحفل تجربة لا تُنسى لمحبيه.

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