6 أوعية للتطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية

حدد المعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي 6 أوعية وأنشطة في التطوير المهني، وأوضح أن الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية في المملكة لمن يشغل رتبة معلم، أو معلم ممارس، أو معلم متقدم، تحدد خلال مدة بقائه في الرتبة.

وشدد المعهد على أن الحصول على النقاط أحد الشروط للترقية من الرتبة الحالية إلى الرتبة التي تليها مباشرة، ويشترط في الترقية ممن يشغل معلم ممارس أن يكون أمضى مدة لا تقل عن 6 أعوام في الرتبة التي يشغلها، إذا كان حاصلًا على الشهادة الجامعية، و5 أعوام إذا كان حاصلًا على شهادة الماجستير، و4 أعوام إذا كان حاصلًا على الدكتوراه، وتخفض كل مدة سنة واحدة عند ترقيته من معلم متقدم إلى خبير.

الحد الأدنى من النقاط للتطوير المهني

• المعلم والمعلم الممارس الحاصل على الشهادة الجامعية، يحقق 200 نقطة، منها: 50 نقطة على الأقل في التخصص الذي يمارسه، و50 نقطة تدريبًا مباشرًا منفذًا أو مستفيدًا.

• المعلم الممارس الحاصل على شهادة الماجستير، يحقق 175 نقطة، منها: 50 نقطة على الأقل في التخصص الذي يمارسه، و40 نقطة تدريبًا مباشرًا منفذًا أو مستفيدًا.

• المعلم الممارس الحاصل على شهادة الدكتوراه، يحقق 150 نقطة، منها: 50 نقطة على الأقل في التخصص الذي يمارسه، و30 نقطة تدريبًا مباشرًا منفذًا أو مستفيدًا.

• المعلم المتقدم الحاصل على الشهادة الجامعية، يحقق 175 نقطة، منها: 50 نقطة على الأقل في التخصص الذي يمارسه، 25 نقطة منفذًا لأنشطة التطوير المهني، و40 نقطة تدريبًا مباشرًا منفذًا أو مستفيدًا.

• المعلم المتقدم الحاصل على شهادة الماجستير، يحقق 150 نقطة، منها: 50 نقطة على الأقل في التخصص الذي يمارسه، 25 نقطة منفذًا لأنشطة التطوير المهني، و30 نقطة تدريبًا مباشرًا منفذًا أو مستفيدًا.

• المعلم المتقدم الحاصل على شهادة الدكتوراه، يحقق 125 نقطة، منها: 50 نقطة على الأقل في التخصص الذي يمارسه، 25 نقطة منفذًا لأنشطة التطوير المهني، و20 نقطة تدريبًا مباشرًا منفذًا أو مستفيدًا.

10 ضوابط للترقية الخاصة بنقاط التطوير المهني

01- في المجال التعليمي التربوي.

02- متوافقاً مع طبيعة العمل أو التخصص.

03- الارتباط بالمعايير والمسارات المهنية للمعلمين.

04- الأوعية والأنشطة معتمدة من المعهد.

05- ألا يكون منتهيًاَ بمؤهل علمي.

06- ألا يكون من مهام عمل شاغل الوظيفة التعليمية نظامًا.

07- تحتسب النقاط وفق معادلة الاحتساب "النقطة = ساعة تطوير مهني".

08- الحصول خلال مدة بقائه في الرتبة على أن تحتسب لمرة واحدة فقط.

09- تحتسب تراكميًا سواء كان منفذًا أو مستفيدًا.

10- يحقق الترقية سنويًا ما لا يقل عن 25 نقطة، وذلك خلال مدة جواز الترقية نظامًا.

أوعية وأنشطة التطوير المهني

01- التدريب: التدريب المباشر، التدريب الإلكتروني "عن بعد".

02- ورش العمل.

03- القراءة الموجهة.

04- التعلم التشاركي: الدروس التطبيقية، الزيارات الميدانية، دورة بحث الدرس.

05- الملتقيات: المؤتمرات، اللقاءات التربوية، المحاضرات، الندوات.

06- الإنتاج المعرفي: الأوراق العلمية، البحوث الإجرائية، المؤلفات التخصصية، الحقائب التدريبية.