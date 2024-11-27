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ميرنا وليد - بيروت - تعليقاً على عودة النازحين اللبنانيين إلى ديارهم، وبعد إتفاق وقف إطلاق النار الذي حصل، نشر الممثل اللبناني باسم مغنية على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للنازحين عائدين إلى أراضيهم، وكتب تعليقاً لافتاً على الأمر :"كل اللبنانيين شركاء في النصر والمقـ اومة… من صمد ومن آوى ومن ساعد ومن تضامن ولو بالكلمة بعيدا عن الأصوات النشاز.
صورة صمود مكتملة الأركان وفي قلبها غصة على من رحلوا ومن بقوا يحملون جراحهم وعلى أرض مكتوب عليها أن تدفع فاتورة الدم جيلا بعد جيل."
كانت هذه تفاصيل خبر باسم مغنية في تعليق لافت على المستجدات في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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