شكرا لمتابعة خبر عن هيئة التخصصات الصحية: الخريج المتعثر أكثر من مرة يجب عليه أن يدرس من جديد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أوس الشمسان، إن الخريج المتعثر الذي لا يجتاز الاختبارات أكثر من مرة يجب عليه أن يدرس من جديد أو يغير المجال.

ولفت إلى أن التعثر يكون على فئات، منهم من يكون لديه جزء بسيط في التعثر ويستطيع أن ينجح فيها إذا تدرب، وفئة أخرى يكون هناك لديه أشكالية في البناء الأساسي للمرحلة الجماعية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن الرسوب المتكرر يشير إلى أن الخريج بعيد عن الكفايات المهنية بشكل كبير، وعليه أن يدرس من جديد أو يقوم بتغيير المجال.

ولفت إلى أن معايير التخرج هي تضمن سلامة الممارسة في التخصصات الصحية، مشددا على ضرورة إعادة الدراسة إذا كان الفاقد المعرفي كبير لدى المتعثر.