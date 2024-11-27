الوزيران بوشكيان و كلاس زارا المطران ادوار ضاهر في مقر المطرانية في ضهر العين - طرابلس

زار الوزيران جورج بوشكيان وجورج كلاس مطران طرابلس والشمال للروم الكاثوليك المتروبوليت ادوار ضاهر، ونقلا لسيادته تحيات رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

وتم البحث بشؤون عامة والقضايا التي تتعلق بأوضاع منطقة بعلبك الهرمل وكيفية العمل للنهوض بالمنطقة بعد وقف إطلاق النار اضافة إلى شؤون إغاثية تدعم صمود الاهالي في قراهم و بلداتهم وتؤكد رعاية الدولة لحاضرهم ودعمها لمستقبلهم.

ووضع سيادته الوزيرين في اجواء اتصالاته مع ميقاتي والمسؤولين لتعزيز العودة الكريمة للاهالي ووجوب رعاية شؤونهم وإحتضانهم، منوها بالتضامن المجتمعي الحقيقي الذي تظهّر بوضوح بين ابناء الوطن.

وتمنى سيادته للبنان الوصول إلى حالة السلام الدائم و اعادة انطلاق الحياة من جديد.