الحاج حسن: الشعب اللبناني اظهر مستوى عالي من التضامن الوطني باحتضان النازحين وكان خير مضياف

أشار رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النيابي حسين الحاج حسن، الى أننا "اردنا كنواب كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل نواب بعلبك الهرمل ان نبدأ اليوم الذي اعلن فيه العدوان الصهيوني على لبنان من جنة الشهداء في بعلبك التي تضم جثامين واجساد طاهرة لشهداء المقاومة وشهداء الدفاع المدني وشهداء الجسم الصحي، لكل الشهداء الذين سقطوا وارتقوا في السنوات الماضية وفي العدوان الاخير على لبنان لنوجه التحية الى روح شهيدنا الاسمى والاقدس سماحة السيد حسن نصر الله".

ولفت الحاج حسن، الى أن "شهداء المقاومة وشهداء الجيش والشهداء المدنيين وبالخصوص الشهداء الذين تصدوا للعدوان الصهيوني وكبدوه خسائر كبيرة وفادحة ومنعوه من تحقيق اهداف العدوان نتوجه بالتحية الى كل ارواح الشهداء من المسعفين من الاطباء من الجسم الصحي من الدفاع المدني من الاعلاميين والمواطنين والجيش اللبناني وكل اللبنانيين".

وتوجه "بالتحية الى الشعب اللبناني الذي اظهر مستوى عاليا من التضامن الوطني باحتضان النازحين، وكان خير مضياف وخير اخ لاخ واخت لاخت من هؤلاء المواطنين الذين فتحوا منازلهم وقلوبهم ومدارسهم ومؤسساتهم على امتداد الوطن نوجه لهم التحية والشكر، ونوجه التحية والشكر الى اهلنا النازحين الذين تركوا قراهم وارزاقهم ومدنهم وأعمالهم وصمدوا وثبتوا وصبروا".