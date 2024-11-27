عانت أنجلينا جولي من نفس المشكلة التي عانت منها ماريا كالاس

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي خلال مقابلة صحافية بعد تصوير فيلم Maria أن هناك قواسم مشتركة بينها وبين شخصية المغنية اليونانية الشهيرة ماريا كالاس وهم الوحدة وأخلاقيات العمل. وقالت أنها إمرأة تعمل بجهد كبير. وأضافت أن القاسم المشترك بينهما الشعور بالوحدة والقسوة مع أنفسهن. يذكر أن أنجلينا جولي قد شهدت على تصفيق ووقوف من الحضور في Venice Film Festival دام ثمانية دقائق وإختارت فستاناً للمغنية الشهيرة من ماركة Cartier. تطلّب دور ماريا من أنجلينا جولي التدرب على الغناء لعدة أشهر.

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