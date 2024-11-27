الجيش الإسرائيلي: على سكان جنوب لبنان عدم التوجه نحو القرى التي طلبنا إخلاءها أو باتجاه قواتنا

طالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي "سكان جنوب لبنان بعدم التوجه نحو القرى التي طلبنا إخلاءها أو باتجاه قواتنا".، لافتا الى انه "مع خول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وبناء على بنوده يبقى الجيش الاسرائيلي منتشرًا في مواقعه داخل جنوب لبنان، وسنقوم بإبلاغكم عن الموعد الآمن للعودة إلى منازلكم".

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