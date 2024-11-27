فريق ترامب يوقع اتفاقاً مع البيت الأبيض لبدء انتقال السلطة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت كبيرة الموظفين في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إن الفريق الانتقالي الخاص به وقع مذكرة تفاهم مع البيت الأبيض تسمح له ببدء انتقاله إلى السلطة رسميا.

تسمح هذه الخطوة لفريق ترامب بالتنسيق بشكل مباشر مع الوكالات الاتحادية والوصول إلى الوثائق.

وقالت سوزي وايلز كبيرة موظفي البيت الأبيض في إدارة ترامب في بيان إن الخطوة تسمح "ببدء الاستعدادات الحاسمة، مثل نشر فرق في كل وزارة ووكالة، واستكمال انتقال السلطة بشكل منظم".

ومن المقرر أن يتولى ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني.