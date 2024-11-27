الرئيس أردوغان: حكومة نتنياهو تقتل كما القتلة المتسلسلون

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، إن نساء فلسطين تمثلن قدوة للعالم أجمع ولكافة النساء بمواقفهن النبيلة وصمودهن أمام همجية عصابة المجازر الإسرائيلية.

كلمة أردوغان جاءت في خطاب ألقاه بالعاصمة أنقرة، خلال فعالية أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق لـ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وأشار الرئيس التركي إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعطشة للدماء تقتل بوحشية يوميا عشرات النساء والأطفال والمسنين "تماما كما يفعل القتلة المتسلسلون الذين يستمتعون بالقتل".

وأضاف: "نساء فلسطين قدوة للعالم أجمع ولجميع النساء بمواقفهن النبيلة الرافضة للخضوع للظالم أمام همجية عصابة المجازر".

ومخاطبا النساء الفلسطينيات قال أردوغان: "لن نتردد في الدفاع عن حقكن الأساسي في الحياة دون أن نأبه بضغوط اللوبي الصهيوني".

المصدر : وكالات - الأناضول