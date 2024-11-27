شكرا لقرائتكم خبر عن معلول ينتظم فى تدريبات الأهلى الجماعية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم التونسي علي معلول لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية لفريق خلال الأسبوع المقبل، بعد اقترب من إنهاء المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له منذ إصابته بقطع في وتر أكيلس، أثناء المشاركة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الماضية ضد الترجي التونسي وابتعد عن الملاعب لمدة أكثر من 6 أشهر.

ومن المنتظر أن يشارك علي معلول في تدريبات الأهلي بشكل تدريجي بدءا من الأسبوع المقبل، على أن يبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل قبل منتصف ديسمبر المقبل، بعد الاطمئنان على حالته البدنية وتدرجه في الأحمال البدنية التي سيؤديها في الفترة الأولى من انتظامه في التدريبات لحين الاطمئنان على إصابة وتر أكيلس والتأكد من سلامته التامة.

ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة البنك الاهلى بالجولة الرابعة للدوري المصري ضمن خطة الحفاظ على اللقب.



ويأمل كولر في استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندري.



ويسعى أهلى كولر للحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.



وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.