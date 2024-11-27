هوكشتاين: للجانبين اللبناني والإسرائيلي حق الدفاع عن النفس وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي

أشار المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين الى انه "يجب التأكيد أن وقف إطلاق النار هو وقف دائم ينهي الأعمال العدائية، لا نريد تكرار ما حدث سنة 2006 عند انتهاء الحرب ويجب تطبيق الاتفاق كاملا"، مؤكدا انه "يجب تطبيق كل بنود ومبادئ القرار 1701 مع آلية للمراقبة تضمن ذلك".

وامل "أننا سننهي عبر الاتفاق كل العنف الذي عرفته هذه المنطقة منذ عقود، وآلية المراقبة لوقف إطلاق النار تتأسس الآن وتعمل على منع حصول أية خروقات، ولن ننشر قوات أميركية في لبنان بل سنقدم دعما للجيش اللبناني".

واكد ان "للجانبين اللبناني والإسرائيلي حق الدفاع عن النفس وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي".