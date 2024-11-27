شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع عرض مسلسل وتر حساس.. صبا مبارك فى انتظار موعد مع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض حاليا للنجمة صبا مبارك مسلسل وتر حساس على قناة on، من تأليف أمين جمال ومينا بباوى وإسلام أبو المجد، وإخراج وائل فرجن وإنتاج المتحدة للإنتاج السينمائى والفنى، حيث لاقى المسلسل نجاحا منذ عرض الحلقات الأولى، إذ استطاع المسلسل أن يجذب الجميع للمشاهدة من خلال الديكورات والقصة والإخراج.

وبالتزامن مع عرض مسلسل وتر حساس، تنتظر صبا مبارك عرض مسلسل جديد بعنوان موعد مع الماضى على إحدى المنصات الرقمية، يدور مسلسل موعد مع الماضى حيث يخوض يحيى (آسر ياسين) رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

‎مسلسل موعد مع الماضى من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).

مسلسل وتر حساس يقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، أحمد جمال سعيد، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، و مؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.