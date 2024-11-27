شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب مصر للناشئات اليوم استعدادا لكأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

يدخل منتخب مصر للناشئات معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء، استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم للسيدات 2026، ويضم الجهاز الفني لمنتخب السيدات تحت 17 سنة أميرة يوسف مديرا فنيا ويعاونها كل من: آيات مرتضى، مدرب عام، ونورهان صبحي، مدرب مساعد وعاطف عطية محلل أداء وأمجد خاطر مدربًا لحراس المرمى ودكتور إيمان كمال طبيب ومحمد خاطر مخطط أحمال، وميريت مونيس و رنيم القاضي علاج طبيعي، وسونيا سيد إداري المنتخب.



والتقى منتخب مصر للناشئات في معسكره الأخير نظيره الأردني في وديتين، ضمن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الاتحادين المصري لكرة القدم، ممثلًا في دينا الرفاعي عضو الاتحاد والمشرف العام على ملف الكرة النسائية، والاتحاد الأردني مطلع أبريل من عام 2022.

وعقدت قبل أيام قليلة جلسة عمل مشتركة بين الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الفرنسي، بحضور مسؤولين من كلا الاتحادين، ويهدف الاجتماع إلى مناقشة تفاصيل بروتوكول تعاون يهدف إلى تطوير كرة القدم النسائية في مصر، من خلال إقامة معسكرات تدريبية مشتركة وبرامج لتبادل الخبرات.



يهدف بروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والفرنسي، لإقامة معسكرات ومعايشات لمدربي ولاعبات كرة القدم النسائية، وكذلك إقامة دورات تدريبية لزيادة خبرات المدربين وعناصر اللعبة، كما يهدف لإقامة برامج تدريبية تساعد في تطوير الكرة النسائية.