شكرا لقرائتكم خبر عن مكان عرض جديد للأفلام فى مهرجان برلين السينمائى الدولى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل مهرجان برلين السينمائى الدولى على تنشيط موطن فعالياته فى الدروة الـ75 المقبلة، فى محيط إقامة المهرجان بـPotsdamer Platz من خلال موقعين جديدين بالقرب من قصر برليناله وسينيماكس وعلى مقربة من سوق الفيلم الأوروبى فى جروبيوس باو.

على أن يتم نشر جميع أماكن مهرجان برلين السينمائى الدولى لدورته المقبلة التى ستقام فى الفترة ما بين 13 إلى 23 فبراير من عام 2025 فى ديسمبر المقبل.

وسيصبح مسرح Stage Bluemax فى مارلين ديتريش بلاتس مكانًا جديدًا لعرض الأفلام الأولى للنسخة المقبلة من المهرجان بمجرد تكييف المكان، سيوفر سعة جلوس تبلغ نحو 500 مقعد، وسيستضيف عروضًا طوال فترة المهرجان.

وسيصبح المكان الجديد موطنًا لمسابقة Perspectives التى تم إنشاؤها حديثًا لأول مرة، بالإضافة إلى استضافة العروض الأولى الرئيسية من أقسام برلين الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، مع Berlinale HUB75، سيتم بناء مركز مهرجان مؤقت في مارلين ديتريش بلاتس، وستستضيف HUB75 سلسلة من المحادثات والأحداث الصباحية المجانية للجمهور، فضلاً عن توفير مساحة للتواصل مع ضيوف الصناعة وصناع الأفلام، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول جداول البرامج العامة والصناعية في يناير.

وتقول تريشيا توتل، مديرة المهرجان: "منذ إغلاق وإعادة تطوير دور السينما الرئيسية في عام 2022، فقد مهرجان برلين بعض حضوره السابق وضجيجه حول مركزنا في Potsdamer Platz، وتعد هذه الأماكن الجديدة جزءًا من خططنا طويلة الأجل لإعادة إنشاء قلب المهرجان، وحقن المزيد من الطاقة والرؤية مرة أخرى في هذا المحور المركزي".

مع إغلاق بعض الشاشات الرئيسية في المنطقة ومع انخفاض السعة في أماكن أخرى، فقد المهرجان ما يقرب من 150.000 مقعد عرض حول منطقة Potsdamer Platz، ويمكن تعويض هذه المقاعد من قبل أماكن أخرى، لكن الهدف يبقى تقديم المزيد من الخيارات في الساحة مرة أخرى.

وستسهل الخطط الجديدة العمل المهني والتواصل بين جمهور صناعة مهرجان برلين، مع خلق فرص جديدة للجمهور العام.

الآن بعد اكتمال أعمال البناء حول قصر برليناله تقريبًا، يمكن للمهرجان الاستفادة بشكل أفضل من الساحة بتصميمها الجديد، ويتيح التصميم الجديد المزيد من الفرص للقاءات.