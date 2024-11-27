شكرا لقرائتكم خبر عن "سماء جافة" السودانى يحصد جائزة أفضل مشروع فى منتدى إدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفيلم السوداني "سماء جافة" إنجازًا جديدًا للسينما السودانية، وذلك بفوزه بجائزة أفضل مشروع في منتدى إدفا للأفلام الوثائقية، أحد أهم فعاليات مهرجان إدفا الدولي للأفلام الوثائقية الذي يقام سنويًا في العاصمة الهولندية أمستردام.

ويعتبر فيلم "سماء جافة" أول فيلم وثائقي طويل للمخرج السوداني الشاب إبراهيم عمر، والذي سبق أن شارك بفيلمه القصير "بعد ذلك لن يحدث شيء" في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الفيلم إنتاج معهد السودان للأفلام، وهو أول مدرسة سينمائية في السودان أنشئت منذ ثلاث سنوات. ويهدف المعهد إلى تطوير صناعة السينما في السودان، وقد أنتج بالفعل خمسة أفلام وثائقية قصيرة في إطار برامجه التدريبية المكثفة التي تجمع بين السينما والأنثروبولوجيا.يشارك المنتجين ايه الله يوسف ونديم شيخ روحه في أنتاج فيلم سماء جافة

يُذكر أن منتدى إدفا للأفلام الوثائقية يعتبر منصة مهمة لعرض مشاريع الأفلام الوثائقية الجديدة وتطويرها، ويشارك فيه صناع أفلام من جميع أنحاء العالم.