شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة اللبنانية: 12 شهيدا و14 مصابا في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية اليوم الأربعاء على عدة بلدات فى لبنان أسقطت حتى الأن 12 شهيدا و14 مصاب فى حصيلة أولية.

وكانت حكومة دولة الاحتلال قد أعلنت فى وقت سابق من الثلاثاء عن التوصل إلى إتفاق بوقف إطلاق النار بينها وبين حزب الله، والمنتظر أن يبدأ تفعيله فجر اليوم الأربعاء.

وشن الطيران الحربي لدولة الاحتلال، غارة على مبنى في منطقة النويري بالعاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى تدميره وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن المبنى المستهدف مكون من 4 طوابق ويؤوي نازحين.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي، استهدفت منازل عدة، بالإضافة إلى سلسلة غارات على بلدة الناقورة بقضاء صور، بعد تهديد قوات الاحتلال لسكان البلدة بشن غارات، بالإضافة إلى غارة على بلدة كفرملكي في محافظة الشمال.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية - في بيان سابق - أن غارات الاحتلال الإسرائيلي على بلدتي صريفا والبازورية في قضاء صور أدت إلى إصابة 7 أشخاص بجروح.

وفي مرجعيون، تواصل قوات الاحتلال القصف المدفعي على بلدة جديدة، والحي الشرقي بين المنازل المأهولة.

واستشهدت اليوم طفلة سورية (13 عاما) متأثرة بجراحها، والتي أصيبت أمس بحروق بالغة جراء اشتعال مواد حارقة، نتيجة استهداف مكان سكنها بقذائف المدفعية في عين القصير شرقي بلدة القليعة.

ووجه المتحدث باسم قوات الاحتلال أفيخاي أدرعي تهديدا لإخلاء 20 مبنى في برج البراجنة، وحارة حريك، والغبيري والحدت.