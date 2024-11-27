شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير ظلم المصطبة السبت وعرضه فى 15 حلقة رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ المخرج هانى خليفة تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد ظلم المصطبة يوم السبت المقبل لعرضه فى شهر رمضان 2025 خلال 15 حلقة، حيث انتهى خليفة من التحضيرات الخاصة بالعمل ومعاينة أماكن التصوير، والتعاقد مع معظم الفنانين المشاركين فى البطولة وتحديداً مجسدى الأدوار الرئيسية فى الأحداث.

مسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزى صالح وسيناريو وحوار محمد رجاء وإخراج هانى خليفة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى وعدد آخر من الفنانين.

ويجمع المسلسل إياد نصار، وريهام عبد الغفور، مجدداً في الدراما بعدما تعاونا سابقاً في مسلسلات "حارة اليهود" إخراج ماندو العدل عام 2015، و"أفراح القبة" إخراج محمد ياسين عام 2018 وكذلك "وش وضهر" العام قبل الماضى.

يقدم المخرج هانى خليفة دراما اجتماعية عن العادات والتقاليد والعرف خلال مسلسل "ظلم المصطبة" حيث يناقش المسلسل العادات الظالمة الأعراف التى يُحكم بها فى الأرياف والأقاليم، والبعيدة عن القانون والشرع فى إطار اجتماعى ملىء بالحكايات المشوقة.

يذكر أن المخرج هانى خليفة قدم فى رمضان الماضى مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

ويشهد مسلسل ظلم المصطبة عودة الفنانة ريهام عبد الغفور للظهور فى دراما رمضان بعد غيابها عن موسم 2024، حيث قدمت خلال الفترة الماضية أكثر من عمل فى موسم الأوف سيزون أبزها "الأصلى" وشارك فى بطولته منال سلامة، إيناس كامل، إسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، ولاء الشريف، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وحمدى التايه ومينا بباوى، وإخراج أحمد حسن.