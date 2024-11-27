شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لبنانى: حكومة نتنياهو رأت أن استمرار الحرب لن تحقق لها النتائج المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث أحمد عز الدين، المحلل السياسى، عن اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان، قائلا:"هذا الاتفاق جاء بعد مسار طويل وعنف ومواجهات وتدمير كبير فى لبنان، والبنود أصبحت واضحة ومتداولة منذ وقت طويل، وهو العودة للقرار 1701، وحاولت أمريكا بناءا على طلب إسرائيل بإضافة تعديلات عليه، لكن لبنان رفض وأصر على الإلتزام بكل ما فيه دون زيادة.

وأضاف أحمد عز الدين، فى مداخلة من بيرون لقناة إكسترا نيوز، أنه كانت هناك ضغوطات أمريكية وفرنسية لوقف الحرب، وربما حكومة نتنياهو رأت أن الاستمرار فى هذه الحرب لا تحقق لها النتائج المطلوبة.

ولفت أحمد عز الدين إلى أن اليمين الإسرائيلى والكثير من الإسرائيليين عندما رأوا أنهم استطاعوا بهذه الاغتيالات سواء فى غزة أو لبنان أو التدمير الذى حدث والتدمير الممنهج للاقتصاد رأى البعض منهم أن يفضل الاستمرار فى هذا التدمير، وربما شعرت حكومة نتنياهو أن الاستمرار فى هذه الحرب سترد عليها عكسيا لذا وافقت على وقف إطلاق النار.



