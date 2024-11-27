شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء اللبنانية: الاحتلال الإسرائيلى يشن غارة على مجرى نهر الليطانى والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها، بأن وكالة الأنباء اللبنانية، قالت إن الاحتلال الإسرائيلى يشن غارة على مجرى نهر الليطانى.

وفى وقت سابق أفادت القناة بأن جيش الاحتلال أعلن اعتراض طائرة مسيرة فوق الجولان والبحر الأحمر، ويصدر تحذيرات بإخلاء مبنيين فى الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما أفادت بسماع دوى إطلاق نار ورشقات صاروخية رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، كما أعلن حزب الله قصف عدد من الأهداف العسكرية الحساسة فى تل أبيب وضواحيها.



