روان بن حسين تستعرض رشاقتها بإطلالة ضيقة سوداء

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الفنانة الكويتية روان بن حسين أنظار متابعيها بأحدث إطلالة لها، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بلوك بغاية الجمال والأناقة، مرتدية فستاناً أسود طويل و ضيق ذات اكمام طويلة، غستعرضت من خلاله رشاقتها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، وربطت شعرها على شكل كعكة، مستعرضةً جمالها وأنوثتها.



وكانت نشرت روان بن حسين مجموعة من الصور، ظهرت فيها من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "سلامي"، وأطلت بلوك كاجوال، إذ كانت ترتدي توب ضيقة باللون الأخضر زينت بالريش، وبكمين طويلين، مع سروال واسع من الجينز الأزرق.

