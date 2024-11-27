أعلن حزب الله في بيان، أنّ أحد الأهداف العسكريّة الحساسة التي تم استهدافها بتاريخ 18-11-2024 في مدينة تل أبيب، كان مقر إقامة قائد سلاح الجو في جيش العدو الإسرائيلي اللواء تومار بار، بسربٍ من المُسيّرات الانقضاصية النوعيّة، وقد حققت العمليّة أهدافها بدقة، وسط فرض قيود مشدّدة من قبل الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الحادثة.

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهداف مقر إقامة قائد سلاح الجو في جيش العدو الإسرائيلي اللواء تومار بار في تل ابيب بسربٍ من المُسيّرات الانقضاصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.