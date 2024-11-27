شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وبريطانيا يبحثان تعزيز التعاون الأمنى والاستخبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباري لمتابعة المطلوبين بين الطرفين.



وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) الثلاثاء، أن الجانبين وقعا مذكرة تعاون أمني لتطوير الجهود المشتركة في ما يخص مكافحة المخدرات والجريمة العابرة للحدود.



وأوضح وزير الداخلية العراقي أنه ناقش مع نظيرته البريطانية تبادل الخبرات والتدريب في مجال تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.



من ناحيتها، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية عن سعادتها بزيارتها الأولى للعراق، مؤكدة أن المجال الأمني في العراق تطور بشكل كبير.



وقالت إن "مذكرة التفاهم الموقعة مع العراق اليوم مهمة بالنسبة لحكومة المملكة المتحدة".. مضيفة أن المذكرة تتضمن العمل على تقوية التعاون الأمني مع العراق للحفاظ على أرواح المدنيين في البلدين.