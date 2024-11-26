شكرا لمتابعة خبر عن وزير المالية: الإزالات العقارية لا تتم إلا لمصلحة عامة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الإزلات العقارية لا تتم إلا لمصلحة عامة.

وقال الجدعان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، حول الميزانية السعودية: “تم تعديل النظام مؤخرا للتأكد من أن القائمين علي تقييم العقارات التي سيتم إزالتها برخصهم من هيئة مستقلة”.

وأضاف: “وهي هذه التقييم ، محترفين ولديهم تراخيص ، مؤهلين في هذا المجال يأخذون في الاعتبار قيمة العقار كأرض وهل هو سكني، تجاري، موقعه، وأيضا المباني التي تقام ونوعيتها، ايضا الأثر على صاحب العقار”.