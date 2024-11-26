اخبار السعوديه

وزير المالية: الإزالات العقارية لا تتم إلا لمصلحة عامة .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن وزير المالية: الإزالات العقارية لا تتم إلا لمصلحة عامة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الإزلات العقارية لا تتم إلا لمصلحة عامة.

وقال الجدعان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، حول الميزانية : “تم تعديل النظام مؤخرا للتأكد من أن القائمين علي تقييم العقارات التي سيتم إزالتها برخصهم من هيئة مستقلة”.

وأضاف: “وهي هذه التقييم ، محترفين ولديهم تراخيص ، مؤهلين في هذا المجال يأخذون في الاعتبار قيمة العقار كأرض وهل هو سكني، تجاري، موقعه، وأيضا المباني التي تقام ونوعيتها، ايضا الأثر على صاحب العقار”.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا