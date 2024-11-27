رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان نبأ مشجّع جدا

رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، ووصفته بأنه "نبأ مشجع للغاية"، واعتبرت أنه سيعزز "الأمن الداخلي والاستقرار" في لبنان.

واعتبرت فون دير لايين في بيان، أن الإعلان محل ترحيب "في المقام الأول بالنسبة للشعبين اللبناني والإسرائيلي المتضررين من جراء القتال"، وأضافت "ستكون الفرصة متاحة للبنان لتعزيز الأمن الداخلي والاستقرار بفضل انحسار نفوذ حزب الله".