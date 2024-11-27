الامارات | حمد المقبالي: وصلت إلى المنتخب بدعاء الوالدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد حارس مرمى فريق شباب الأهلي والمنتخب الوطني، حمد المقبالي، أن المنتخب الوطني قادر على الوصول إلى كأس العالم 2026، من خلال التصفيات الحاسمة التي يخوضها حالياً، مشيراً إلى أنه وصل إلى قائمة المنتخب الوطني بفضل التوفيق ودعاء الوالدين له، مشيراً إلى أن «الأبيض» يبحث عن الأفضل والاستمرارية في تقديم النتائج والأداء نفسيهما، قائلاً: «المنتخب الوطني 10 على 10، والكل يعمل ما لديه فداءً للوطن».

ونجح الحارس الصاعد، حمد المقبالي، في حجز موقعه بالقائمة الرئيسة للمنتخب الوطني في المعسكرات الأخيرة، بعد التألق الكبير الذي قدمه الحارس مع شباب الأهلي، وكان في قائمة «الأبيض» على دكة البدلاء خلال مباراة قطر الأخيرة التي انتهت بفوز المنتخب 5-صفر.

وقال المقبالي لـ«الإمارات اليوم»: «نطالب الجمهور بالدعاء لتحقيق حلم أجيال وأجيال طال انتظاره، الكل كان ينتظر هذه الفرصة، الكل كان ينتظر هذا الحلم، ونبحث عن سعادة الوطن والجمهور، وبإذن الله سنحتفل بالصعود إلى كأس العالم، ونسعى إلى تقديم كل ما لدينا لتحقيق ذلك».

وعن فريق شباب الأهلي والمنافسة على لقب الدوري وخسارة أول نقطتين في البطولة بالتعادل أمام كلباء، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري، قال المقبالي: «واجهنا فريقاً كبيراً لا يستهان به وهو فريق كلباء، المباراة كانت متكافئة، وحاولنا تحقيق الفوز والخروج بالنقاط بالثلاث، لكن هذا ما حدث، والخروج بنقطة أفضل من الخروج بلا شيء».

وتابع: «بالتأكيد توقُّف الدوري أثر في الفريق، ويؤثر في أي فريق آخر، التوقف من دون خوض مباريات رسمية لـ10 أو 15 يوماً من الطبيعي أن يؤثر في الفريق، نقول الحمد لله، ويجب أن نأخذ الإيجابيات، ونعد الجمهور بالعودة السريعة إلى الانتصارات، وكنا نتوقع أن تكون مباراة كلباء صعبة وهو فريق لا يستهان به، ولذلك يجب الاستفادة من المباراة، كنا نتوقع أي نتيجة ولا يوجد أي فريق يستهان به».

وأضاف: «النقطة إيجابية، المنافسة لاتزال موجودة، وشباب الأهلي في صلب المنافسة، والدوري لايزال طويلاً، ونحن وقادرون على التعويض في المباريات المقبلة».