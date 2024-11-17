شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات البترول تقود قائمة السلع الأكثر تصديرا في شهر أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية ارتفاع قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس الماضى مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق 2023.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم السلع المصدرة خلال الفترة المذكورة، وعلى رأسها منتجات البترول والتي ارتفعت بنسبة 143.4%، يليها صادرات الملابس الجاهزة بنسبة زيادة بلغت نحو 6.4%.

وتضمنت القائمة أيضا الصادرات المصرية من القضبان والعيدان والزوايا واسلاك من حديد بنسبة بلغت 13.2٪، إلى جانب البقول الجافه والتى زادت صادراتها بنسبة 47.7%.

وفى المقابل ارتفعت قيمـة الواردات بنسبـة بلغت 7.6٪ حيث سجلت 8.34 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضى، مقابل 7.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له 2023.

وأرجـع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا منتجات البترول بنسبة 81.2%، يليها الغاز الطبيعى نسبة 234.7%، ثم القمح بنسبـة بلغت 26.5%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبـة 25.8%.