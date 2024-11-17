شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يستعين بسموحة لاستكشاف الزمالك قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، بالمباريات السابقة للزمالك في الدوري، وآخرها مواجهة سموحة، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة، وذلك لدراسة نقاط القوة والضعف لدى أبناء ميت عقبة، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الزمالك السبت المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

وكان المصري حقق فوزاً في مستهل مشواره بالدوري على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، قبل أن يتعاد في الجولة الثانية مع الجونة سلبياً، في اللقاء الذي أقيم على ستاد السويس الجديد.

وحرص علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، على الاجتماع باللاعبين استعداداً للزمالك، وقام مدرب المصري بتوجيه اللاعبين ببعض النصائح الفنية، مؤكداً على إتاحة الفرصة للجميع خلال المباريات المقبلة.

وشدد علي ماهر أنه لا يوجد مكان مضمون بالفريق، مؤكداً أن الأفضل سيفرض نفسه على التشكيل الأساسي.

وبدأ فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، في اللقاء المقرر إقامته في الثامنة مساء السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 48 ساعة التي منحها علي ماهر مدرب المصري، للاعبين، عقب التعادل مع الجونة سلبياً في الأسبوع الثاني من الدوري.