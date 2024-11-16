شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أجانب يبحثون عن استعادة التألق في الدوري المصري بعد انتهاء التوقف الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى بعض اللاعبين المحترفين في الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" من استعادة نغمة التألق مرة أخرى عقب أنتهاء التوقف الدولى الحالي والذى يخوض منتخب مصر مباريتان أمام كاب فيردى وبتسوانا ضمن تصفيات كأس الأمم الافريفية 2025 بالمغرب.

ونرصد لكم بعض اللاعبين التي ينتظرون المشاركة في المباريات بشكل رسمي :

الجنوب أفريقى بيرسى تاو والمغربى رضا سليم من فريق الاهلى

وضع الجهاز الفني لفريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر برنامج اعداد خاص للثنائى بيرسى تاو ورضا سليم وذلك استعدادا لمشاركتهم في المباريات المرحلة المقبلة.

التونسى سيف الدين الجزيرى

وعد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك التونسى سيف الجزيري لاعب الفريق بعودته لحساباته الفنية مرة أخري وتواجده في الترتيب الأول للمهاجمين كما كان في وقت سابق بشرط إثبات جدارته في التدريبات الجماعية وبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة.

النيجيري صديق إيجولا صانع العاب فريق بيراميدز

يحاول النيجيري صديق إيجولا صانع العاب فريق بيراميدز أثبات نفسة في التدريبات الجماعية للفريق السماوى وينتظر الجهاز الفني لمنحه فرصة المشاركة أساسيا لاثبات قدراته والعودة للتألق مرة أخرى.

الغانى ياو أنور مهاجم فريق البنك الاهلى

يخوض الغانى ياو أنور مهاجم فريق البنك الاهلى بعض التدريبات الإضافية لاستغلال الفرص المتاحة لتسجيل الأهداف في المباريات والمنافسة على لقب الهداف هذا الموسم مع فريقه.