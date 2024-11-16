شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 3500 باحث.. سدايا تنشر ورقتين علميتين بالمؤتمر العالمي "emnlp" والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.