شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية.. تراجع جماعي في بورصة وول ستريت والان نبدء بالتفاصيل

بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 87ر305 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 99ر43444 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 55ر78 نقطة، أو 3ر1% ، ليصل إلى 62ر5870 نقطة.وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 53ر427 نقطة، أو 2ر2% ، ليصل إلى 12ر18680 نقطة.