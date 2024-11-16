الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية.. تراجع جماعي في بورصة وول ستريت

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 87ر305 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 99ر43444 نقطة.

بورصة وول ستريت

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 55ر78 نقطة، أو 3ر1% ، ليصل إلى 62ر5870 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 53ر427 نقطة، أو 2ر2% ، ليصل إلى 12ر18680 نقطة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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