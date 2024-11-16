شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يعود من الرأس الأخضر اليوم ويبدأ الاستعداد لمواجهة بوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة منتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى القاهرة، اليوم السبت، على متن طائرة خاصة قادمة من الرأس الأخضر عقب خوض مباراة أمس بين المنتخبين فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان المنتخب وصل إلى الرأس الأخضر فجر الخميس الماضى، وأدى مرانا وحيدا قبل المباراة، على أن تعود البعثة اليوم إلى القاهرة، وكان المنتخب حسم تأهله إلى أمم أفريقيا بعد الأربع جولات الأولى بعدما حقق العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة جمعها من 4 انتصارات.

ويبدأ منتخب مصر الاستعداد لمباراة بوتسوانا غدا، الأحد، وتقام المباراة فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وضمت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبد الحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.