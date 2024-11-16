ترامب يعيّن كارولين ليفيت متحدثة باسم البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، تعيين كارولين ليفيت (27 عاما) متحدثة باسم البيت الأبيض، وبذلك تصبح ليفيت -التي كانت متحدثة باسم حملة الملياردير الجمهوري- الوجه الجديد الناطق باسم السلطة التنفيذية الأميركية. وقال ترامب في بيان إن "كارولين ذكية وصلبة، وأثبتت قدرتها على التواصل بشكل فعال جدا". وأضاف أن ليفيت "أدت عملا استثنائيا بصفتها متحدثة وطنية لحملتي التاريخية، ويسرني أن أعلن أنها ستكون متحدثة باسم البيت الأبيض".

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