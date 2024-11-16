أفاد مراسل "​الخليج 365​" في بعلبك، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارةً على مدينة بعلبك خلف سيار الدّرك، وأُخرى على محيط بلدة الخضر". بدوره، ذكر مراسل "النشرة" في زحلة، أنّ "غارةً إسرائيليّةً استهدفت محيط حي الزهراء في حارة الفيكاني في قضاء زحلة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية استهدفت بعلبك ومحيط بلدة الخضر وحارة الفيكاني في زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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