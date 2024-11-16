حزب الله: استهدفنا مرتين مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من مساء أمس الجمعة 15-11-2024، مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم، بصليةٍ صاروخية.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من ليل الجمعة - السبت 16-11-2024، مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.