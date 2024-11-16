حزب الله: استهدفنا مرتين مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من مساء أمس الجمعة 15-11-2024، مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة راميم، بصليةٍ صاروخية.
وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من ليل الجمعة - السبت 16-11-2024، مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة راميم، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.
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