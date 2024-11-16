دوري الأمم الأوروبية: إسبانيا تجدد فوزها على الدنمارك وتضمن صدارة المجموعة الرابعة

الرياص - اسماء السيد - كوبنهاغن : واصلت إسبانيا حملة الدفاع الرائعة عن لقبها عندما جددت فوزها على مضيفتها الدنمارك بالفوز عليها 2 1 الجمعة في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم وضمنت صدارة المجموعة الرابعة.

وسجل مهاجما ريال سوسييداد ميكل أويارسابال (15) وفياريال أيوسي بيريس (58) هدفي إسبانيا المتوجة أيضا بلقب كأس أوروبا هذا الصيف في ألمانيا والتي كانت ضامنة لتأهلها الى ربع النهائي منذ الجولة الرابعة، فيما سجل البديل غوستاف إيزاكسن (84) هدف الدنمارك.

وكانت إسبانيا تغلبت على الدنمارك 1 0 في الجولة الثالثة في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وهو الفوز الرابع تواليا لإسبانيا التي استهلت مشوارها بتعادل سلبي مخيب مع مضيفتها صربيا فعززت موقعها في الصدارة برصيد 13 نقطة وضمنت صدارة المجموعة بفارق ست نقاط أمام الدنمارك التي كانت بحاجة الى الفوز للحاق بـ"لا روخا" الى ربع النهائي.

وعقَّدت الدنمارك مهمتها في التأهل خصوصا أنها تخوض مباراتها الأخيرة الإثنين المقبل أمام مضيفتها ومنافستها الوحيدة على البطاقة الثانية للمجموعة صربيا التي قلصت الفارق بينهما الى نقطتين بتعادلها مع مضيفتها سويسرا 1 1.

وخاضت اسبانيا المباراة في غياب العديد من ركائزها الأساسية بسبب الإصابة خصوصا لاعب وسط مانشستر سيتي الانكليزي رودري ومدافع ريال مدريد داني كارفاخال اللذين انتهى موسمهما، كما غاب جناح برشلونة لامين جمال.

وكان أويارسابال وبيريس عند حسن ظن المدرب أوسكار دي لا فوينتي الذي دفع بهما أساسيين على حساب القائد مهاجم ميلان الإيطالي ألفارو موراتا وجناح أتلتيك بلباو نيكو وليامس، حيث افتتح الاول التسجيل من صناعة الثاني الذي عزز تقدم رجال دي لا فوينتي.

وتبادل المنتخبان السيطرة في بداية المباراة مع خطورة كبيرة للإسبان الذين افتتحوا التسجيل عندما استغل لاعب وسط ارسنال الانكليزي ميكل ميرينو كرة خاطئة من مدافع ليستر سيتي الانكليزي يانيك فيستيرغاد ومررها الى بيريز المتوغل داخل المنطقة فهيأها إلى أويارسابال غير المراقب فتابعها داخل المرمى (15).

وأضاف بيريس الهدف الثاني عندما تلقى كرة من لاعب وسط برشلونة داني اولمو عند حافة المنطقة فتوغل داخلها وسددها قوية بيسراه زاحفة على يسار حارس مرمى سلتيك الاسكتنلدي كاسبر شمايكل (58).

وحرم القائم الأيسر لمرمى أرسنال الإنكليزي دافيد رايا الدنمارك من تقليص الفارق برده تسديدة قوية زاحفة للبديل مهاجم لاتسيو الايطالي إيزاكسن (78).

ونجح إيزاكسن في تقليص الفارق عندما استغل تمريرة خاطئة للبديل لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي فابيان رويس الى حارس مرماه رايا الذي حاول تشتيتها لكنها ارتطمت بقدم مهاجم لاتسيو وعانقت الشباك (84).

وأنقذ رايا مرماه من هدف التعادل بإبعاده تسديدة قوية من خارج المنطقة للبديل الآخر مهاجم كلوب بروج البلجيكي أندرياس سكوف أولسن الى ركنية لم تثمر (90+4).

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، فرطت صربيا في فرصة اللحاق بالدنمارك الى المركز الثاني بسقوطها في فخ التعادل امام مضيفتها سويسرا 1 1.

وأهدر مهاجم الهلال السعودي ألكسندر ميتروفيش فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل بإضاعة ركلة جزاء في الدقيقة 55.