شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف مارسيل كولر من رحيل يوسف أيمن عن الأهلي في يناير والان مع تفاصيل الخبر

يرفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، التسرّع في الحكم على يوسف ايمن مدافع الفريق ويرى إنه من الأفضل بقاء اللاعب فترة أطول للحكم على مستواه بشكل جيد ، ويرفض كولر فكرة قطع إعارة اللاعب خلال يناير المقبل .

ويميل المدرب السويسري إلى منح يوسف أيمن أكثر من فرصة خلال الفترة المقبلة لكن في الوقت المناسب لإظهار إمكانياته وقدراته الفنية بشكل أفضل وأدق ، على أن يتم بعدها اتخاذ القرار السليم بشأن مستقبل اللاعب.

ورغم ظهور اللاعب بمستوى متواضع في مباراة سيراميكا بالجولة الإولى للدوري وإنتهت بفوز الأهلي 5-2 بشكل جعل كولر يستبدله بين شوطي المباراة، إلا أن المدير الفني رفض فكرة الإطاحة باللاعب خلال يناير المقبل.

وبرر كولر ذلك بأن يوسف أيمن يحتاج إلى فرص أخرى سيحصل عليها الفترة المقبل من أجل تحديد مستقبله مع الفريق خاصة وإذا نجح في إستغلالها سيستمر لنهاية الموسم وإذا واصل الظهور بشكل سيئ سيتم قطع إعارته في إنتقالات يناير، وإلتمس المدير الفني العذر للمدافع الذي إنتقل للأهلي الصيف الجاري قادماً من الدحيل القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة ، مؤكداً أن تعرض اللاعب لإرتجاج في الرأس خلال مباراة الزمالك في السوبر المصري بشكل إنعكس سلبياً على أداء اللاعب أمام سيراميكا خاصة وأنه لم يشارك في التدريبات الجماعية سوى مرتين فقط قبل مواجهة سيراميكا.

من ناحية أخرى ، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الجمعة، الاستعداد للإرتباطات المقبلة بعد إنتهاء الراحة الطويلة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب مباراة زد التي أقيمت الخميس قبل الماضي في الجولة الثانية من بطولة الدوري وفاز فيها الأهلي بهدف نظيف ، ويستعد الفريق لمباراة الإتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويستأنف فريق الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر تدريباته بدءاً من اليوم دون لاعبيه الدوليين بسبب مباريات الأجندة الدولية ، حيث يتواجد السداسي : محمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد نبيل كوكا، عمر كمال، طاهر محمد طاهر ومروان عطية مع منتخب مصر الأول الذي يواجه كاب فيردي اليوم ، الجمعة، بملعبها في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ( المغرب 2025) ، فيما يتواحد وسام ابو علي مع منتخب فلسطين ، كما يتواجد يحيى عطية الله مع منتخب المغرب.