شكرا لقرائتكم خبر عن صور| الشؤون الإسلامية تختتم مسابقة القرآن والسنة في غانا والان نبدء بالتفاصيل

جهود المملكة

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية في جمهورية غانا التي نظمتها بالتعاون مع المجلس الأعلى والبحوث الإسلامية في غانا.وشارك فيها 200 متسابق تأهل منهم 30 متسابقًا ومتسابقة في خمسة فروع مختلفة، وذلك بالتعاون مع الملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية نيجيريا، وحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية غانا محمد العليقي.وعبّر عدد من المشاركين عن سعادتهم بهذه المسابقة، مشيدين بجهود المملكة في جميع دول العالم وفي غانا بالأخص من خلال تقديم المنح الدراسية، وتوزيع التمور، وبرنامج إفطار الصائمين، سائلين المولى أن يديم نعمه الأمن والأمان على المملكة حكومةً وشعبًا.وفي ختام الحفل تسلّم المتسابقين والمتسابقات الشهادات والجوائز، وكرم عدد من الشخصيات البارزة.