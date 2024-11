شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. رياح وسحب رعدية على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

أعلن المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.حسب بيان المركز، يستمر التوقع لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.