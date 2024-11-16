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طقس السبت.. رياح وسحب رعدية على 4 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. رياح وسحب رعدية على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.
حسب بيان المركز، يستمر التوقع لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1857136965097025627?ref_src=twsrc%5Etfw

طقس

ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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