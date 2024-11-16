الامارات | الإمارات تطلق مبادرة لتأسيس «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دولة الإمارات، خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP29)، إطلاق مبادرة لتأسيس «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»، بهدف تحسين معدلات كفاءة استهلاك الطاقة عالمياً لتصل إلى نسبة مضاعفة سنوياً بحلول عام 2030، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية، من خلال التعاون بين الدول والمؤسسات والشركات تماشياً مع الالتزام العالمي الذي أرساه «اتفاق الإمارات» التاريخي في مؤتمر الأطراف (COP28).

وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، على هامش فعاليات الجناح الوطني لدولة الإمارات في «COP29» بأذربيجان: «إن إطلاق الإمارات مبادرة تأسيس (التحالف العالمي لكفاءة الطاقة) جاء نتيجة وجود رغبة عالمية، والذي من شأنه أن يزيد رفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث جرت نقاشات مع العديد من دول العالم التي رحبت بتأسيس التحالف».

وأكد العلماء أن دولة الإمارات ستلعب دوراً رائداً في هذا التحالف، من خلال تقديم أفضل الممارسات المتبعة لديها في مجالات كفاءة الطاقة ونقل المعرفة ونماذج الشراكة مع القطاع الخاص.

ودعا الحكومات والمنظمات والقادة للانضمام إلى التحالف، وتوحيد الجهود لوضع أهداف طموحة تسهم في تشجيع الاستثمارات في مشاريع كفاءة الطاقة وتطوير السياسات والتقنيات اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة.

وأشار العلماء إلى أن تأسيس التحالف يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية، من خلال تعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد المعايير، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات في مشاريع كفاءة الطاقة، وتطوير السياسات والتقنيات اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة.

وأضاف أن التحالف يهدف إلى جمع الممارسات الرائدة في تعزيز كفاءة الطاقة، والتي يتم تطبيقها في الدول المشاركة في التحالف ومشاركتها مع الدول الأخرى، لاسيما إفريقيا التي تحتاج إلى مثل هذا النوع من المبادرات التي تتضمن حلولاً تمويلية وتكنولوجية.

وقال العلماء إن مشاركة الوزارة في فعاليات مؤتمر الأطراف تأتي بهدف مواصلة البناء على الإنجازات التي حققها مؤتمر الأطراف (COP28) وتعزيز التعاون الدولي، بهدف تنفيذ «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي أرسى مساراً جديداً للعمل المناخي الدولي.

وأضاف العلماء أن وزارة الطاقة والبينة التحتية تشارك في «COP29» بعدد من الجلسات الوزارية، إضافة إلى دعم رئاسة أذربيجان فيما يخص عدداً من المبادرات المناخية، منها «مبادرة تخزين الطاقة والهيدروجين والممر الأخضر»، مشيراً إلى أن مؤتمر الأطراف يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون والشراكات الدولية، تماشياً مع مخرجات (COP28)، لاسيما مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة إلى الضعف.

المهندس شريف العلماء:

. الإمارات ستلعب دوراً رائداً في هذا التحالف، من خلال تقديم أفضل الممارسات المتبعة لديها في مجالات كفاءة الطاقة.