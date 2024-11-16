الامارات | مجلس دبي للإعلام يطلق «برنامج التبادل المعرفي الإعلامي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم وفد مجلس دبي للإعلام أخيراً زيارته إلى اليابان، حيث مثّلت الزيارة تدشين «برنامج التبادل المعرفي الإعلامي»، الذي أطلقه المجلس بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وهو برنامج هدفه الاطلاع على أفضل التجارب العالمية في مجال العمل الإعلامي، واكتشاف فرص يمكن من خلالها تبادل الخبرات والمعارف المهنية المتقدمة، بما يخدم تعزيز قدرات الإعلام المحلي، عبر استلهام الدروس المستفادة من التجارب الناجحة في البلدان التي حققت طفرة إعلامية، وتمكنت من توظيف التكنولوجيا في بناء إعلام قوي مؤثر ومنافس.

وضمن أول زيارة خارجية للبرنامج، قام وفد مجلس دبي للإعلام تتقدمه أمين عام المجلس نهال بدري، بزيارة 22 جهة في العاصمة طوكيو، بهدف استكشاف المشهد الإعلامي المتطور في اليابان، إذ شملت الزيارة مجموعة من أهم المؤسسات اليابانية الرائدة التي تُعد الأشهر على مستوى العالم في مجالات إعلامية متنوّعة، بما في ذلك تكنولوجيا الوسائط المتقدمة والألعاب الإلكترونية والأنيميشن (الصور المتحركة) وصناعة الأفلام، كما شملت الزيارة مؤسسات كبرى في مجال البث التلفزيوني، وعدداً من المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في علوم الإعلام.

وأكدت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، منى غانم المرّي، أن برنامج التبادل المعرفي الإعلامي هدفه تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، من أجل دفع معدلات وفرص النمو وتشجيع الابتكار وخلق قيمة مضافة حقيقية لقطاع الإعلام المحلي، وتحديد تصورات لسبل جديدة يمكن معها اكتشاف وتطوير المزيد من المواهب لرفد قطاعاته المختلفة.

وقالت: «نعمل وفق توجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بضرورة العمل على زيادة وتيرة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة للاستفادة من أفضلها في تأكيد الريادة الإعلامية لدبي وفق معايير عالمية.. نحن حريصون على مد جسور التعاون مع أصحاب التجارب الإعلامية الناجحة وأهم صُنّاع الإعلام الجديد، والبرنامج يفتح نوافذ مهمة للاطلاع على تجارب بالغة ناجحة ومتميزة، ويمهّد الطريق لتعاون يعزّز أهداف تطوير قدرات إعلامنا المحلي».

وأضافت: «اطلاع المجلس على البيئة الإعلامية المتقدمة في اليابان فرصة لاكتساب فهم أعمق لأنظمة وأطر وآليات العمل هناك، من ناحية التكنولوجيا والإبداع، وكيفية توظيف تلك العناصر في تطوير صناعة الإعلام، حيث جاءت الزيارة في إطار التزامنا الكامل ببناء مشهد إعلامي متطوّر ومستدام في دبي يضاهي الأفضل في العالم.. والبرنامج سيضم زيارات أخرى لمراكز إعلامية متطورة حول العالم لاستكمال أهدافه».

وتواكب أولى الزيارات، ضمن برنامج التبادل المعرفي الإعلامي، تركيز مجلس دبي للإعلام على قطاعات أساسية، من أبرزها الألعاب الإلكترونية، وبما يتناغم مع مستهدفات «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف جعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية، وتوفير ما يصل إلى 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، وتعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي لإمارة دبي بنحو مليار دولار بحلول عام 2033.

وشملت زيارة وفد مجلس دبي للإعلام إلى العاصمة طوكيو لقاء القائمين على مجموعة من أبرز الشركات الكبرى ذات الشهرة العالمية، ومنها: «سيجا» (SEGA) و«بانداي نامكو» (Bandai Namco) و«سكوير إنيكس» (Square Enix) و«جريي» (Gree)، ولها جميعاً باع طويل وشهرة كبيرة في مجال التكنولوجيا الإعلامية الرقمية والألعاب الإلكترونية والأفلام.

وزار وفد مجلس دبي للإعلام مؤسسة البث التلفزيوني في طوكيو (TBS)، وهي شبكة رئيسة متخصصة في مجال البث الإخباري، والإنتاج التلفزيوني، وهي صاحبة برنامج التحدي والمسابقات الشهير (الحصن) أو (قلعة تاكيشي)، الذي تم بثه حول العالم وفي عدد من الدول العربية. كذلك قام الوفد بزيارة إلى مؤسسة «أساهي» (TV Asahi)، وهي إحدى أكبر وأعرق مؤسسات البث التلفزيوني في اليابان، حيث اطلع الوفد على أسلوب عمل المؤسسة العريقة التي يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1957، واستمع إلى شرح حول المحتوى المقدم من خلال شاشتها، ويشمل مجموعة متنوعة من البرامج الإخبارية والثقافية والتعليمية، إضافة إلى البرامج الترفيهية.

وخلال زيارة المؤسسات التلفزيونية، تمت مناقشة فرص التعاون في مجال الإنتاج وتطوير المحتوى، وتدريب وإعداد الكوادر التلفزيونية من مذيعين ومعدين ومنتجين ومخرجين، وغير ذلك من التخصصات بأسلوب يواكب التطوّر التكنولوجي السريع للقطاع.

وقام الوفد بزيارة إلى برج «مود جاكيون كوكون» الشهير، وهو ثاني أعلى برج في العالم مخصص للأنشطة التعليمية، ويضم مقري «الكلية الدولية للتكنولوجيا» و«الكلية المهنية للتصميم»، كما زار الوفد «جامعة اليابان»، وهي الجهة المنظّمة لمهرجان طوكيو السينمائي الدولي، حيث استهدفت الزيارة الوقوف على أساليب التدريس والمناهج العلمية المتّبعة في مجال إعداد الكوادر الإعلامية الشابة، لاسيما ما هو مرتبط منها بالإعلام الرقمي، كما تم التطرق إلى بحث أساليب دعم صناعة الأفلام وتنمية المواهب وتحفيز صناع الأفلام، واستراتيجيات تسويق المحتوى، وفرص التعاون في هذا المجال من خلال برنامج التبادل المعرفي الإعلامي.

وقالت الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، نهال بدري: «يأتي البرنامج تعبيراً عن التزام مجلس دبي للإعلام ببناء القدرات، من خلال تبادل المعرفة وتفعيل فرص التعاون لدعم جهود تطوير المشهد الإعلامي في دبي. والزيارة إلى اليابان كانت فرصة للاطلاع على تجربة وخبرات مهمة يمكن الاستفادة منها في تحقيق أهداف المجلس لمستقبل القطاع.. ولقد لمسنا اهتماماً وترحيباً من المؤسسات اليابانية للتعاون في الإنتاج والتدريب وتبادل الخبرات».

وأضافت: «البرنامج هدفه الوقوف على أفضل التجارب الإعلامية في العالم، واستلهام أبرز ما فيها من مقومات النجاح، ودراسة الممارسات المتطوّرة في أسواق الإعلام الرائدة التي تمكننا من تحديد متطلبات تحسين مناهجنا بشكل أكبر، لتعزيز التميز في المحتوى وتنمية المواهب ودمج التكنولوجيا المتقدمة، وتسخيرها لتطوير العمل الإعلامي في دبي. ونحن على ثقة بأن نتائج برنامج التبادل المعرفي الإعلامي سيكون لها أثرها الملموس في بناء بيئة إعلامية متطورة وديناميكية».

كما زار وفد مجلس دبي للإعلام في طوكيو، منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، حيث بحث مع مسؤولي المنظمة فرص التعاون في مجال الاستثمار في المجال الإعلامي، وبما يدعم أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي الرامية إلى تحويل الإمارة إلى وجهة مفضلة للمبدعين من كل أنحاء العالم، وعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2026، لاسيما أن المنظمة تجمعها علاقات تعاون قديمة مع دبي، من خلال مكتبها المركزي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تم افتتاحه في عام 1981.

وتم خلال اللقاء استعراض الفرص الكبيرة التي تتيحها دبي للمستثمرين بصفة عامة في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاع الإعلامي، لاسيما أن دبي توفّر العديد من المميزات للمستثمرين من خلال مناطقها الإعلامية الحرة، وتشمل مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج، وهي تُشكل معاً مجتمعاً إعلامياً متنامياً يضم آلاف الشركات الإعلامية التي تغطي تخصصات القطاع كافة.

كما زار الوفد مؤسسة «شيبويا لدعم روّاد الأعمال» (Shibuya Startup Support)، وهي مؤسسة حكومية معنية بتوفير الدعم والمشورة لأصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة ورواد الأعمال من أجل تعزيز فرص نموهم، حيث جرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الذي توليه دبي اهتماماً كبيراً، لأثر هذا القطاع في دعم الاقتصاد الكلي، كما تمت مناقشة فرص التعاون في تعزيز ريادة الأعمال في المجال الإعلامي، وتحفيز الشباب على إطلاق مشاريع تخدم قطاعات الإعلام المختلفة.

نهال بدري:

. البرنامج يأتي تعبيراً عن التزام مجلس دبي للإعلام ببناء القدرات، من خلال تبادل المعرفة وتفعيل فرص التعاون.