شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 13 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، يليه سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 17.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 31.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 726.5 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي" بحجم تداول 1.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 568.2 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول 32.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 500.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 239.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 497.3 مليون جنيه، ثم "بلتون القابضة" بحجم تداول 152.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 467.1 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، بحجم تداول 55.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 465.2 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "بنك كريدي اجريكول مصر"، بحجم تداول 20.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 461.8 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "حديد عز" بحجم تداول بلغ 3.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 437.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 31462.21 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 8407.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 11667.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 38989.19 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 8831.40 نقطة.