شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة أحداث البورصة هذا الأسبوع.. أبرزها دعوى بطلان تخصيص أرض سهل حشيش والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 4 أحداث رئيسية خلال الأسبوع الثالث في شهر نوفمبر، وهي انعقاد الجمعية العامة العادية لشركات مطاحن شرق الدلتا، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، وسيتي للتحاليل الطبية، ونظر دعوى الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بالطعن على إلغاء تخصيص أرض سهل حشيش.

تبدأ أحداث البورصة، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن شرق الدلتا، بإحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 أغسطس عام 2024 بشأن تعيين رئيس مجلس الإدارة "غير المتفرغ" استكمالًا للدورة الحالية، والتصديق على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024، وتقرير مراقبي الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024، وتقرير الحوكمة، واعتماد صرف المكافأة المعلاة بحساب الأجور للعاملين بالشركة، والتصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة.

كما تنظر الجمعية العامة، الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024، واعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي 2023/2024، والترخيص لمجلس إدارة الشركة بمنح تبرعات خلال العام المالي 2024/2025، وإحاطة الجمعية العامة بمرتبات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي الماضي، وبقرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 1 أبريل الماضي بشأن منح العاملين العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 مارس عام 2024، وتحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء المجلس.

ويوم الأحد، تعقد الجمعية العامة العادية لشركة اكرومصر للشدات والسقالا المعدنية، للنظر في توزيع جزء من الأرباح المرحلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، والمعتمدة من الجمعية العامة العادية بتاريخ 26 مايو عام 2024، والظاهرة بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024.

وفي نفس اليوم ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، على أن يتم توزيع كوبون رقم (30) بواقع 30 جنيه للسهم الواحد يوم 20 نوفمبر الجاري.

ويوم الإثنين، ينتهي الحق في التوزيع النقدي لأسهم شركات النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومصر للألومنيوم، بواقع كوبون نقدي رقم (27) بواقع 3.710 جنيه للسهم الواحد للأول، وكوبون نقدي رقم (27) بواقع 3.710 جنيه للسهم الواحد للأولى، وكوبون نقدي رقم (3) بواقع 0.100 جنيه للسهم الواحد للثانية، وكوبون رقم (22) بواقع 7 جنيهات للسهم الواحد.

ويوم الثلاثاء، تنظر الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بشأن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بإلغاء التخصيص المبدئي لأرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحة، قد أصدر قرارًا بتاريخ 31 مارس 2011 بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة منطقة سهل حشيش الغردقة محافظة البحر الأحمر للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وبتاريخ 21 سبتمبر 2011 رفعت الشركة دعوى رقم 55158 لسنة 65ق قضاء إداري بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الهيئة، واستمر نظر القضية حتى أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمًا يوم السبت 22 يونيو 2024 برفض الدعوى المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويوم الأربعاء، ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، للكوبون النقدي رقم (30) بواقع 30 جنيه للسهم الواحد، ويختتم الأسبوع، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة سيتي للتحاليل الطبية، للنظر في الموافقة على شراء الأصول والعلامات التجارية والمساهمات لكل من شركة خدمات لإدارة المستشفيات قيمة الاستحواذ 240 مليون جنيه على أن يتم السداد بقيمة 120 مليون جنيه نقدًا تسدد بعد زيادة رأس المال لاحقًا، و120 مليون جنيه يتم تسجيله كرصيد دائن لصالح البائع ويستخدم هذا الرصيد في زيادات رأس المال لاحقًا، وشركة المعادي لاستحواذات المعامل بقيمة 478 مليون جنيه، وشركة معامل عز لاب بقيمة 385 مليون جنيه، والنظر في الموافقة على الخطة المستقبلية المحدثة والمعدة من الشركة بالتنسيق مع الراعي.