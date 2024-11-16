العنف الأسري..مغترب يمني يقتل أربعة من أفراد أسرته بصنعاء وآخر يقتل عمه في السعودية

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مغترب يمني عائد من السعودية على قتل أربعة أشخاص من أفراد أسرته في العاصمة صنعاء، بعد يوم من مقتل رجل أعمال يمني في المملكة على يد نجل أخيه في أحدث جرائم العنف الأسري التي تحصد أرواح اليمنيين.

وقالت مصادر محلية، إن شابا يدعى "بلال علي عبده محمد القحطاني" أقدم أمس الجمعة على قتل أبوه وأمه وشقيقه وشقيقته التوأمين، داخل منزل استأجروه مؤخراً أمام محطة مكة بالقرب من شارع 100 في منطقة "قاع القيضي" بصنعاء.

وأضافت المصادر أن الجاني، لاذ بالفرار عقب الحادثة التي لم تعرف دوافعها على الفور.

وأشارت المصادر إلى أن الجاني كان عائد لتوه من الغربة من السعودية، وهو من أبناء منطقة بني سليمان في مديرية حزم العدين غرب محافظة إب.

وفي حادثة أخرى قتل رجل أعمال يمني من أبناء مديرية العدين بمحافظة إب، طعنا على يد نجل شقيقه، في إحدى المدن بالمملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر متطابقة، إن رجل أعمال يدعى "عادل الإدريسي" قتل الخميس، طعنا على يد نجل أخيه في مدينة الدمام السعودية، إثر خلافات بينهما.

وأضافت المصادر أن الحادثة وقعت عندما كان الإدريسي نائماً في سكن العمال في أحد مطاعمه التي يملكها في الدمام.

وبحسب المصادر، فقد تمكنت الشرطة السعودية من القبض على الجاني في مدينة "سيهات" بمحافظة القطيف شرق المملكة العربية السعودية، بعد أن فر إليها بعد الجريمة.

وخلال سنوات الحرب قتل وأصيب المئات من اليمنيين في جرائم عنف أسري شهدتها مختلف محافظات البلاد التي تشهد حرباً مستمرة منذ عشر سنوات وتداعيات إنسانية واجتماعية كارثية.