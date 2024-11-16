"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 10.8 درجة مئوية في جبل جيس "رأس الخيمة" الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.