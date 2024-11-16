الامارات | حمدان بن زايد وذياب بن محمد يُعزيان بوفاة والدة فارس خلف المزروعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، مي فارس المزروعي والدة قائد عام شرطة أبوظبي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي.

وأعرب سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، واجب العزاء في وفاة المغفور لها مي فارس المزروعي، والدة قائد عام شرطة أبوظبي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي.

وأعرب سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة زايد في منطقة الظفرة، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.